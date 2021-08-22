Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz Kâbe’yi de insanların toplanacağı emniyetli bir mekân yaptık. Mü’minlere “İbrahim’in makamını namazgâh edinin!” dedik. Bakara Sûresi: 125 HADİS: Allah’tan kusurlarınızı örtmesini ve sizi korkularınızdan emin kılmasını isteyin.

Camiü’s-Sağir, No: 638

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.