Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar başlarına bir musîbet geldiği zaman “Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine O’na döneceğiz!” derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir. Hidâyet üzere olanlar da onlardır.

Bakara Sûresi: 155

HADİS:

Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Sûresi’nin son âyetleri [Âmene’r-rasûlü] verildi.

Camiü’s-Sağir, No: 671