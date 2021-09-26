26 Eylül 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar başlarına bir musîbet geldiği zaman “Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine O’na döneceğiz!” derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir. Hidâyet üzere olanlar da onlardır.
Bakara Sûresi: 155
HADİS:
Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Sûresi’nin son âyetleri [Âmene’r-rasûlü] verildi.
Camiü’s-Sağir, No: 671
Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.