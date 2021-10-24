Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İçinizden mal sahibi olup da ölümü yaklaşanlara, anne-babasına ve akrabasına örfe uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılınmıştır. Bu, Allah’tan korkanlara bir borçtur.

Bakara Sûresi: 180

HADİS:

Yahudîler yetmiş bir, Hıristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrılmış. Benim ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 707