24 Ekim 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İçinizden mal sahibi olup da ölümü yaklaşanlara, anne-babasına ve akrabasına örfe uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılınmıştır. Bu, Allah’tan korkanlara bir borçtur.
Bakara Sûresi: 180
HADİS:
Yahudîler yetmiş bir, Hıristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrılmış. Benim ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 707
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