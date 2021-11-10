Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah, hesabını çok çabuk görendir. Bakara Sûresi: 202 HADİS: En üstün cihad, zalim idarecinin suratına karşı söylenen hak sözdür.

Camiü’s-Sağir, No: 724

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