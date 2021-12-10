Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ... Allah’ın size öğüt almanız ve nefsinizi ıslah etmeniz için inzal ettiği kitabı ve peygamberi ile size öğrettiği hikmeti hatırlayın... Bakara Sûresi: 231 HADİS: Kur’ân’ın en faziletli kısmı Bakara Sûresi’dir. Ondaki âyetlerin en büyüğü Âyete’l-Kürsî’dir. Şeytan, Bakara Sûresi’nin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider. Camiü’s-Sağir, No: 756

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