Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah yolunda mallarını harcayarak Allah’a ödünç verenlerin karşılığını Allah katbekat verecektir. Rızkınızı daraltan da bollaştıran da Allah’tır. Hepiniz sonuçta Allah’a döneceksiniz. Bakara Sûresi: 245 HADİS: Kendisine akıl nasip edilen kimse kurtuluşa ermiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 766

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