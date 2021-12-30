Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...O yarattıklarını yaratılmadan önce de, yarattıktan sonra da bütün halleriyle bilir. Yarattıkları ise ancak O’nun izin verdiği ve öğrettiği kadar bilebilirler....

Bakara Sûresi: 255

HADİS:

Aziz ve Celil olan Allah’a en yakın amel, Allah yolunda cihad etmektir. Buna hiçbir şey yaklaşamaz.



Camiü’s-Sağir, No: 782