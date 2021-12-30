30 Aralık 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...O yarattıklarını yaratılmadan önce de, yarattıktan sonra da bütün halleriyle bilir. Yarattıkları ise ancak O’nun izin verdiği ve öğrettiği kadar bilebilirler....
Bakara Sûresi: 255
HADİS:
Aziz ve Celil olan Allah’a en yakın amel, Allah yolunda cihad etmektir. Buna hiçbir şey yaklaşamaz.
Camiü’s-Sağir, No: 782
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