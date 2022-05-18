Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Son nefesinize kadar imanda sebat edin ve ancak Müslüman kimseler olarak can verin. Âl-i İmran Suresi: 102 HADİS: Allah’ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten Sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım. Camiü’s-Sağir, No: 912

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