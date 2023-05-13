Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şayet onlar Tevrat’a, İncil’e ve Rablerinden kendilerine gönderilen Kur’ân’a hakkıyla uymuş olsalardı üstlerinden ve ayaklarının altından nimetlere boğardık. Maide Suresi: 66 HADİS: Kıyamete yakın bir zamanda öyle günler gelecek ki, o günlerde cehalet inecek, ilim kalkacak, herç çoğalacak. Herç, öldürme demektir. Camiü’s-Sağir, No: 1278

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