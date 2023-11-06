Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu indirdiğimiz (Kur’ân), kendinden öncekileri doğrulayan, Mekkelileri ve etrafındakileri uyaran mübarek Kitap’dır. En’am Suresi: 92 HADİS: İnsanlara lâyık oldukları değeri veriniz. Camiü’s-Sağir, No: 1487

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