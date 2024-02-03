Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şüphesiz şeytan ve onun gürûhu, sizin onları göremediğiniz taraflardan sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanla ra dost kılarız.

A’râf Suresi: 27

HADİS:

Bir Müslüman üzerinde elbisesi olmayan bir Müslüman kardeşini giydirirse, Allah da ona Cennetin yeşil elbiselerinden giydirir.

Camiü’s-Sağir, No: 1609