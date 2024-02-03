03 Şubat 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şüphesiz şeytan ve onun gürûhu, sizin onları göremediğiniz taraflardan sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanla ra dost kılarız.
A’râf Suresi: 27
HADİS:
Bir Müslüman üzerinde elbisesi olmayan bir Müslüman kardeşini giydirirse, Allah da ona Cennetin yeşil elbiselerinden giydirir.
Camiü’s-Sağir, No: 1609
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