Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Secde ettiğiniz her yerde yüzünüzü dosdoğru kıbleye çevirin ve dininizde ihlas sahibi kimseler olarak Ona dua edin. A’râf Suresi: 29 HADİS: Herhangi bir kişi Allah yolunda saçını ağartırsa bu kendisi için nur olur. Camiü’s-Sağir, No: 1622

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