Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Şüphesiz ki O haddini aşanları sevmez. A’râf Suresi: 55 HADİS: Güvenilir olmak rızkı çeker. Hıyanet de fakirliği çeker.

Camiü’s-Sağir, No: 1668

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