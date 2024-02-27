Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah’a, azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek dua edin. A’râf Suresi: 56 HADİS: Emniyet ve afiyette olmak, birçok insanın değerini bilemeyip aldandıkları iki nimettir. Camiü’s-Sağir, No: 1671

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