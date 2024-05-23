Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sabah akşam, yalvararak ve korkarak, sesini fazla yükseltmeden Rabbini an ve gafillerden olma. A’raf Suresi: 205 HADİS: Yolunu kaybetmiş bir kişiye yol göstermen, senin için bir sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 1748

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