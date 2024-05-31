Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah’a ve Resulüne cephe alırsa, muhakkak ki Allah’ın azâbı pek şiddetlidir. Enfâl Suresi: 13 HADİS: Mü’minin gerçek rahatı ölümle başlar.7 Camiü’s-Sağir, No: 1757

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