Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin. Kur’ân’ı ve Resulullahı işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Enfâl Suresi: 20 HADİS: Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vermekle gideriniz ki, Allah kötü durumunuzu düzeltsin... Camiü’s-Sağir, No: 1766

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