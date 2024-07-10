Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (mü’minler) için günahlarından bağışlanma ve Cennette tükenmez bir rızık vardır. Enfâl Suresi: 74 HADİS: Bütün gücünüzle temiz olmaya çalışınız. Çünkü Allah, İslâm binasını temizlik üzerine kurmuştur. Cennete de ancak temiz olanlar girer. Camiü’s-Sağir, No: 1808

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