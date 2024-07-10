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10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

10 Temmuz 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar (mü’minler) için günahlarından bağışlanma ve Cennette tükenmez bir rızık vardır.

Enfâl Suresi: 74

HADİS:

Bütün gücünüzle temiz olmaya çalışınız. Çünkü Allah, İslâm binasını temizlik üzerine kurmuştur. Cennete de ancak temiz olanlar girer.

Camiü’s-Sağir, No: 1808

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