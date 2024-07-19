Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dünya hayatının menfaati, ahiretin yanında pek az bir şeydir. Tevbe Suresi: 38 HADİS: Dürüst ve güvenilir tüccar peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Camiü’s-Sağir, No: 1820

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