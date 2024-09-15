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15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

15 Eylül 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insanlar, taşkınlığınız kendi aleyhinizedir. Az bir zaman dünya hayatından faydalanırsınız; sonra dönüşünüz Bizedir.

Yûnus Suresi: 23

HADİS:

“Hasbiyallâhü ve ni’me’l-vekîl (Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir)” sözü her korkan kimse için bir emniyet kaynağıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1962

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