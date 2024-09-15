Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insanlar, taşkınlığınız kendi aleyhinizedir. Az bir zaman dünya hayatından faydalanırsınız; sonra dönüşünüz Bizedir. Yûnus Suresi: 23 HADİS: “Hasbiyallâhü ve ni’me’l-vekîl (Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir)” sözü her korkan kimse için bir emniyet kaynağıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1962

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