Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir, ne de öne alabilirler. Yûnus Suresi: 49 HADİS: Hamd şükrün başıdır. Kul Allah’a hamd etmedikçe şükretmiş sayılmaz. Camiü’s-Sağir, No: 2018

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