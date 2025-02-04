Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Muhakkak ki Rabbim bütün yaptıklarınızı ilmiyle kuşatıcıdır.” Hûd Suresi: 92 HADİS: Dünya mü’minin zindanı, kâfirin Cennetidir. Camiü’s-Sağir, No: 2197

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