Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Saidlere gelince, onlar da gökler ve yer durdukça Cennette kalacaklardır... Hûd Suresi: 108 HADİS: Şaban’ın 15. gecesi olan Berat gecesinde Allah, ölüm meleğine o sene içerisinde ruhunu almak istediği bütün canlıları vahiyle bildirir. Camiü’s-Sağir, No: 2848

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