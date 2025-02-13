Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Tevbe edip seninle beraber Allah’ın yoluna dönenler de dosdoğru olsunlar. Hûd Suresi: 112 HADİS: Allah, Şaban’ın 15. gecesinde [Berat Gecesi], müşrikler ve birbirine kin besleyenler dışında tevbe eden bütün yeryüzü ahalisinin günahlarını bağışlar. Camiü’s-Sağir, No: 2213

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