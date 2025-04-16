Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Elif lâm mim râ. Bunlar Kur’ân’ın âyetleridir. Rabbinden sana indirilen bu kitap haktır; lâkin insanların çoğu inanmaz. Ra’d Suresi: 1 HADİS: Nice yemek yeyip şükreden vardır ki, sevabı nafile oruç tutup sabredeninkinden daha büyüktür. Camiü’s-Sağir, No: 2248

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