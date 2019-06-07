Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ ايمان ايچون ئولوم، وظيفۀِ حيات كلفتندن برترخيصدر؛ هم دنيا ميداننده‌كى إمتحانده، تعليمو تعليمات اولان عبوديتدن بر پايدوسدر. Nurdan Katreler Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; hem dünya meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Lem'alar, s. 332

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