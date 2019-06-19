Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دعا ايستديگمز طرزده قبول اولمازسه مقبول اولمادى دينيلمز. خالقِ حكيم داها ايى بيلييور، منفعتمزه خيرلى نه ايسه اونى ويرر Nurdan Katreler Dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa, makbul olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor, menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Lem'alar, s. 338

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