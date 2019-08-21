Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حسد و قيصقانجلقده اويله بر معجّل جزا وار كه، او حسد، حسد ايدنى ياقار. Nurdan Katreler Hased ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki, o hased, hased edeni yakar. Lem'alar, s. 450

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