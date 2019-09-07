Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حكمتِ إنسانيه هر شيده أڭ مكمّل بر إنتظام، أڭ گوزل بر موزونيت گورويور و گوسترييور. Nurdan Katreler Hikmet-i insaniye her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Lem'alar, s.602

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