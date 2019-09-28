Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسراف، عبثيت، فائده‌سزلك، فطرتده يوقدر. إسراف ايسه، إسمِ حكيمڭ ضدّى اولديغى گبى، إقتصاد اونڭ لازميدر و دستورِ أساسيدر. Nurdan Katreler İsraf, abesiyet, faydasızlık, fıtratta yoktur. İsraf ise, ism-i Hakîm’in zıddı olduğu gibi, iktisad onun lâzımıdır ve düstur-u esasıdır. Lem'alar, s.611

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