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8 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Nurdan Katreler

08 Kasım 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

كائناتڭ نتيجه‌سى حيات اولديغى گبى، حياتڭ نتيجه‌سى اولان شكر و عبادت دخى، كائناتڭ سببِ خلقتى و علّۀِ غائيه‌سى و مقصود نتيجه‌سيدر.

Nurdan Katreler

Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi, kâinatın sebeb-i hilkati ve ille-i gayesi ve maksud neticesidir.

Lem'alar, s.631

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