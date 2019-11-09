Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شجرۀِ حياتڭ غايه‌سى، نتيجه‌سى و او شجره‌نڭ عظمتنه لايق ميوه‌سى، حياتِ أبديه‌در و حياتِ اُخرويه‌د. Nurdan Katreler Şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine lâyık meyvesi, hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir. Lem'alar, s.631

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