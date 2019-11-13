Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كُرۀِ أرض هر وقت طولار بوشانير و أڭ خسيس و چورومش مادّه‌لرنده دخى كثرتله ذى‌حياتلر خلق ايديله‌رك بر محشرِ حوينات اولويور. Nurdan Katreler Küre-i arz her vakit dolar boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zîhayatlar halk edilerek bir mahşer-i huveynat oluyor. Lem'alar, s.631

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