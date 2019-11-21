Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادّى و معنوى حياتِ محمّديه (ع‌ص‌م)، حيات و روحِ كائناتدن سوزولمش خلاصة الخلاصه‌در. Nurdan Katreler Maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (asm), hayat ve ruh-u kâinattan süzülmüş hülâsatü’l-hülâsadır. Lem’alar, s. 636

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