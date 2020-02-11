Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر توحيد و وحدتده جمالِ إلٰهى و كمالِ ربّانى تظاهر ايدر. أگر وحدت اولمازسه، او خزينهِٔ أزليه گيزلى قالير. Nurdan Katreler Tevhid ve vahdette cemal-i İlâhî ve kemal-i Rabbanî tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır. Şuâlar, s. 19

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