Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتم، خالقمڭ كمالاتنى تشهير ايدن بر إعلاننامه‌لكدر. Nurdan Katreler Hayatım, Hâlık’ımın kemâlâtını teşhir eden bir ilânnameliktir. Şuâlar, s. 88

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