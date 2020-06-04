Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گوزللگڭ أڭ مهمّ بر أساسى اولان تناسبى ويرن و هر شيئه أڭ گوزل وضعيتى ويرديرن بر عادليتڭ حشمتلى گوزللگنه باق گور. Nurdan Katreler Güzelliğin en mühim bir esası olan tenasübü veren ve her şeye en güzel vaziyeti verdiren bir âdiliyetin haşmetli güzelliğine bak, gör. Şuâlar, s. 93

Okunma Sayısı: 599

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.