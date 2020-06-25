Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون ذيحياتلرڭ حياتلريله گوستردكلرى تسبيحاتِ حياتيه و صانعلرينه تقديم ايتدكلرى فطرى هديه‌لر، أى ربّم سڭا مخصوصدر. Nurdan Katreler Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sâni’lerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, ey Rabbim, Sana mahsustur. Şuâlar, s. 114

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