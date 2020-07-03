Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حضرتِ محمّد عليه الصلاة والسلامه مقامِ محمود ويريلمسى، عموم أمّته شفاعتِ كبراسنه إشارتدر. Nurdan Katreler Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Makam-ı Mahmud verilmesi, umum ümmete şefaat-i kübrasına işarettir. Şuâlar, s. 118

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