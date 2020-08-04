Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سعادت آناختارى ايمان، معنوى ترقّياتڭ مفتاحى معرفت، بتون كمالاتڭ أساسى و معدنى ايمانِ بِاللّٰه‌در. Nurdan Katreler Saadet anahtarı iman, manevî terakkiyatın miftahı marifet, bütün kemâlâtın esası ve madeni iman-ı billâhtır. Şuâlar, s. 135

Okunma Sayısı: 491

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.