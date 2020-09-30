Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حدسز إنتظاماتِ مخلوقات، بداهت درجه‌سنده دلالت و شهادت ايدر كه، بو موجوداتڭ خالقى و مدبّرى بردر، فاعلدر، مختاردر. Nurdan Katreler Hadsiz intizamat-ı mahlûkat, bedahet derecesinde delâlet ve şehadet eder ki, bu mevcudatın Hâlıkı ve Müdebbiri birdir, faildir, muhtardır. Şuâlar, s. 188

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