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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Nurdan Katreler

17 Ekim 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.نوردن قطره لر

نوردن قطره لر

بختيار اودر كه، مدارِ سعادت و لذّت اولان إقتصاد و قناعتله، سعىِ حلالى بر نوع عبادت و رزق ايچون بر فعلى دعا [بيلير].

Nurdan Katreler

Bahtiyar odur ki, medar-ı saadet ve lezzet olan iktisad ve kanaatle, sa’y-i helâli bir nevi ibadet ve rızık için bir fiilî dua [bilir].

Şuâlar, s. 198

 

 

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