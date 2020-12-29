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29 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Nurdan Katreler

29 Aralık 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

أسماءِ إلٰهيه‌نڭ أڭ جمعيتلى آيينه‌سى جسمانيتده‌در و خلقتِ كائناتده‌كى مقاصدِ إلٰهيه‌نڭ أڭ زنگينى و فعّال مركزى جسمانيتده‌در.

Nurdan Katreler

Esma-i İlâhiyenin en cemiyetli âyinesi cismaniyettedir ve hilkat-ı kâinattaki makàsıd-ı İlâhiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir.

Şuâlar, s. 200

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