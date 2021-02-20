Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مَلكلردن بر قسمى كوچوجك اولارق ياغمور و قار قطره‌لرينه بينوب صنعت و رحمتِ إلٰهيه‌يى كندى ديللريله آلقيشلايورلر. Nurdan Katreler Meleklerden bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip sanat ve rahmet-i İlâhiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Şuâlar, s. 232

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