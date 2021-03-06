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6 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

06 Mart 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ايمانِ تحقيقى دنياده دخى مدارِ سعادتدر.

Nurdan Katreler

İman-ı tahkikî dünyada dahi medar-ı saadettir.

Şualar, s. 263

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