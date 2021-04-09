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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Nurdan Katreler

09 Nisan 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

عموم عالمِ إسلامى علاقه‌دار ايده‌جك بر قدسى وظيفه يوزندن خفيف بر زحمته أهمّيت ويرمه‌مكله مكلّفز.

Nurdan Katreler

Umum âlem-i İslâm’ı alâkadar edecek bir kudsî vazife yüzünden hafif bir zahmete ehemmiyet vermemekle mükellefiz.

Şuâlar, s. 288

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