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16 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Nurdan Katreler

16 Nisan 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

تحصيلِ علوم آننده وفات ايدن بعض مشتاق و جدّى بر طلبهِٔ علوم، شهيدلر گبى كندينى حياتده و كندى درسيله مشغول گورويور.

Nurdan Katreler

Tahsil-i ulûm anında vefat eden bazı müştak ve ciddî bir talebe-i ulûm, şehidler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. 

Şuâlar, s. 293

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