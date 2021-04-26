Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور بو زمانده بر طاعونِ بشرى اولان مادّيونلق فكرينى إبطال ايتمك ايچون جنّّى و روحانيلرڭ وجودلرينى قطعى حجّتلر ايله إثبات ايتمگه چاليشمش. Nurdan Katreler Risale-i Nur, bu zamanda bir taun-u beşerî olan maddiyyunluk fikrini iptal etmek için, cinnî ve ruhanîlerin vücudlarını kat’î hüccetler ile ispat etmeye çalışmış. Şuâlar, s. 296

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