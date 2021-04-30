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30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Nurdan Katreler

30 Nisan 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالهِٔ نورڭ أساس مسلگى اولان شفقت، حق و حقيقت و وجدان، بزلرى شدّتله سياستدن و إداره‌يه ايليشمكدن منع ايتمش.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur’un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş.

Şuâlar, s. 307

 

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