Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر حكومتده مخالفلر بولونور. يالڭز فكرًا مخالفت، بر صوچ اولماز. حكومت أله باقار، قلبه باقماز. Nurdan Katreler Her hükûmette muhalifler bulunur. Yalnız fikren muhalefet, bir suç olmaz. Hükûmet ele bakar, kalbe bakmaz. Şuâlar, s. 340

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