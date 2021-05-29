29 Mayıs 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
هر حكومتده مخالفلر بولونور. يالڭز فكرًا مخالفت، بر صوچ اولماز. حكومت أله باقار، قلبه باقماز.
Nurdan Katreler
Her hükûmette muhalifler bulunur. Yalnız fikren muhalefet, bir suç olmaz. Hükûmet ele bakar, kalbe bakmaz.
Şuâlar, s. 340
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